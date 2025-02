Oggi, 7 febbraio, si celebra la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, un’occasione fondamentale per sensibilizzare, prevenire e contrastare questi gravi fenomeni che colpiscono soprattutto i giovani.

Il bullismo e il cyberbullismo sono realtà che minano il benessere psicologico e sociale e le istituzioni sono impegnate nell’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto, della gentilezza e della solidarietà, sia nel mondo reale che online.

Anche l‘Asl Salerno, in prima linea per tutelare i giovani, ha elaborato una serie di consigli su come prevenire questi eventi di violenza.

Il primo passo avviene in famiglia, ovvero bisogna educare alla comunicazione rispettosa e inclusiva. In qualsiasi ambiente sociale, che sia la scuola o la famiglia, è consigliato promuovere il dialogo tra ragazzi, genitori e insegnanti.

Asl Salerno suggerisce che sostenere chi è vittima di bullismo, offrendo ascolto e supporto è la strada da perseguire.

“Ogni gesto di gentilezza può fare la differenza – ha scritto Asl – Unisciti a noi nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, per costruire un ambiente più sicuro e sereno per tutti”.