La Filt Cgil di Salerno esprime profonda indignazione per l’ennesima aggressione subita da un verificatore titoli di viaggio di Busitalia Campania avvenuta ieri sulla Linea 2.

Il lavoratore mentre svolgeva la sua mansione e ha richiesto l’esibizione del titolo di viaggio, è stato minacciato e successivamente aggredito fisicamente.

“Condanniamo fermamente tali atti di violenza e richiediamo un intervento urgente e deciso per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori del settore – afferma – Ribadiamo con forza che la sicurezza non può essere vista come un costo, ma come una necessità imprescindibile e deve diventare una priorità assoluta e non negoziabile. Esprimiamo la nostra solidarietà al collega aggredito e sottolineiamo che questo episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di aggressioni a verificatori e conducenti che mettono in serio rischio la sicurezza nel trasporto pubblico locale per tutti”.

Secondo il sindacato è indispensabile che le autorità competenti “mettano in atto misure concrete ed efficaci per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori del settore e per proteggere l’incolumità dei viaggiatori”.

5/02/2024 – Autista di un autobus picchiato a Salerno. Arrestato l’aggressore