Per la Gelbison, lasciata alle spalle la sorsa stagione, è tempo di programmare la nuova annata sportiva che vedrà i cilentani ancora una volta essere protagonisti della serie D.

Il presidente Maurizio Puglisi, con i suoi più stretti collaboratori, si è messo al lavoro per presentarsi al meglio. Per il momento si registrano due voci in uscita nella sfera tecnica: Domenico Giampà, che ha guidato la squadra dopo essere subentrato a Giuseppe Galderisi, non sarà più l’allenatore dei rossoblù vallesi. Al suo posto il nome pronto a sostituirlo è quello di Imperio Antonio Carcione, tecnico che ha guidato il Cassino, il team laziale che proprio con i cilentani è stato protagonista di un duello avvincente durante tutto l’arco dell’ultimo campionato.

Per la conclusione dell’intesa si è ai dettagli, per il resto l’accordo appare fatto. Ha lasciato il club vallese anche il Direttore sportivo Giuseppe Figliomeni, che si è accasato al Campobasso in serie C. Per sostituire questa figura in casa Gelbison si sta pensando a una soluzione interna e le opzioni non mancano.

Intanto il presidente Puglisi in questi giorni è impegnato a cercare di provare a trattenere alcuni big: su tutti Kosovan, il quale spesso ha indossato la fascia di capitano e nelle due stagioni con i rossoblù ha dimostrato di essere uomo squadra. Per il forte centrocampista con il vizio del gol l’accordo appare in dirittura d’arrivo.

Nel reparto difensivo si punta a confermare l’esperto Viscomi, mentre appaiono più complicate le riconferme dei bomber Dambros, Prado e Liurni.

Siamo solo alle battute iniziali e conoscendo il presidente Puglisi, pur parlando di una squadra che dovrà puntare a una tranquilla permanenza nella quarta serie, c’è da attendersi un mercato importante.