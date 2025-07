Con il ritiro che si svolge presso l’impianto “Giordano” di Castelnuovo Cilento per la Gelbison prende ufficialmente il via una nuova stagione che vedrà i rossoblù di Vallo della Lucania essere da quasi tre lustri (con l’eccezione di una storica partecipazione in serie C) ai nastri di partenza della serie D.

Terminata la scorsa annata agonistica con un buon secondo posto e la vittoria nei playoff del girone G, la squadra cara al presidente Maurizio Puglisi ci riprova nuovamente per tentare la scalata al prestigioso mondo dei prof. E si riparte con un progetto in gran parte rinnovato che vedrà tanti volti nuovi indossare i colori rossoblù.

Tra le novità spicca quella della guida tecnica. Al timone è stato chiamato il giovane allenatore Imperio Carcione, che ha iniziato mettendosi in bella mostra con il Cassino, contendendo fino alla fine la promozione proprio alla Gelbison. Poi a spuntarla tra le due è stato il Guidonia, ma il suo lavoro è stato apprezzato dal massimo dirigente cilentano Puglisi, il quale non ha esitato a puntare su Carcione. E con l’allenatore laziale è arrivato anche un nome di alto profilo come Enrico Coscia nel ruolo di direttore tecnico e con loro sono tanti i volti nuovi che scenderanno in campo per questo campionato 2025/26.

A sfuggire alla rivoluzione sono rimasti in quattro: i difensori Viscomi, Gorzelewski e Fontanella e l’attaccante Liurni, per il resto tutti gli altri hanno lasciato i rossoblù. Tra i nuovi innesti tanti giovani di prospetto ma anche esperti come i difensori Zugaro, ex Paganese, e Donida, ex Pistoiese, i centrocampisti Perez e l’argentino Tejo, e gli attaccanti Tilli del Cassino e Ferreira della Paganese. A difendere i pali il Dt Coscia, di concerto con il presidente Puglisi e l’allenatore Carcione, ha puntato sul primavera della Salernitana Francesco Corriere, 19 anni; mentre è stato ufficializzato quello dell’esterno di centrocampo Pasquale De Michele (19) in arrivo dall’Avellino.

La preparazione è iniziata in un clima di grande ottimismo, come testimoniano le dichiarazioni sia di Carcione che del Dt Coscia, che sono pronti ad affrontare questa avvincente sfida con i colori del team vallese. La Gelbison ora attende di conoscere in quale girone sarà collocata. Dopo aver preso parte al G, quello laziale-sardo, quasi certamente potrebbe ritornare nel girone I che comprende formazioni siciliane e calabresi. La decisione è attesa nei primi giorni di agosto, quando saranno svelati i nove raggruppamenti, mentre per il calendario bisognerà attendere la vigilia di Ferragosto.

Il campionato partirà domenica 7 settembre, preceduto dalla Coppa Italia che prende il via il 24 agosto con il turno preliminare. E la Gelbison sarà ancora una volta protagonista di primo piano.