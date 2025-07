Il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca consegna un encomio a due carabinieri della locale Compagnia che si sono distinti per un gesto estremamente eroico.

Si tratta del brigadiere Roberto Falcone e del carabiniere scelto Giacomo Vania, in servizio all’Aliquota Radiomobile, che lo scorso 29 gennaio hanno salvato la vita di una donna lungo i binari della stazione ferroviaria di Potenza Inferiore. Falcone e Vania riuscirono a farla desistere dall’intento di compiere un drammatico gesto estremo.

In quella occasione i due militari dell’Arma hanno dimostrato “alto senso del dovere, spiccato coraggio ed elevate capacità professionali“, come recita la motivazione dell’encomio giunto dall’Amministrazione comunale.

“E’ un orgoglio per noi questa attenzione da parte della città di Potenza, una gratificazione per chi quotidianamente lavora in città e si impegna a dare sempre il massimo delle proprie capacità” ha affermato il Comandante Provinciale, Colonnello Luca D’Amore, presente alla cerimonia di consegna insieme al Comandante della Compagnia, il Maggiore Rolando Giusti.