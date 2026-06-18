Parte subito col botto la campagna acquisti della Gelbison in vista della stagione 2026/2027.

La società della Gelbison apre ufficialmente la nuova campagna acquisti con un innesto di grande esperienza e affidabilità per il reparto difensivo. Il primo annuncio del club riguarda l’arrivo di Daniele Altobelli, che entra a far parte del progetto tecnico rossoblù per la prossima stagione.

Altobelli, 33 anni, è un difensore centrale di comprovata solidità ed esperienza nel panorama professionistico italiano. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Salernitana, Frosinone, Pro Vercelli, Ascoli, Ternana, Catanzaro, Juve Stabia, Arezzo e Crotone, costruendo un percorso ricco di continuità e maturità calcistica.

Daniele Altobelli vanta un curriculum di assoluto spessore: 86 presenze e 2 reti in Serie B, oltre a 193 presenze e 9 reti in Lega Pro, per un totale di quasi 300 presenze tra i professionisti, a testimonianza di affidabilità, esperienza e leadership.

Il difensore ha scelto con convinzione di sposare il progetto tecnico della Gelbison, condividendo pienamente la visione della società, che punta a costruire una squadra solida e competitiva per affrontare al meglio la stagione 2026/2027 e regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi.

Con l’arrivo di Altobelli, la Gelbison inaugura ufficialmente un mercato estivo che si preannuncia ambizioso e ricco di novità, segnando un primo passo importante nella costruzione del nuovo gruppo squadra.