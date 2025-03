Ancora un riconoscimento tra gli studenti del Polo liceale “Pomponio Leto” di Teggiano.

Lo studente Attilio Sica, frequentante il Liceo Scientifico, è entrato nella “Top 10” alla gara di secondo livello dei campionati di Fisica svoltasi presso l’Università agli Studi di Salerno.

“La Fisica è la mia più grande passione – ha riferito Attilio Sica – Passione inculcatami dai docenti del ‘Leto’ che ci contagiano con il loro entusiasmo e la loro capacità di trasmetterci i saperi. Così ogni giorno di scuola diventa per ciascuno di noi un’occasione per crescere ed imparare”.

Il Liceo Scientifico dell’Istituto “Pomponio Leto” è l’unico Liceo Scientifico a sud di Salerno a classificarsi in posizione vincente nella competizione dei Campionati Italiani di Fisica, che, anche quest’anno, hanno visto la partecipazione di molti Istituti Superiori d’Italia.

Ennesimo riscontro della validità formativa dell’indirizzo di studi scientifici del “Leto”, già evidenziata da diversi anni da EDUSCOPIO: la Fondazione Agnelli pone il Liceo Scientifico di Teggiano ai vertici nazionali, all’interno della classifica periodica che viene redatta e pubblicata attraverso il confronto tra oltre ottomila scuole d’Italia, a partire dagli esiti universitari e lavorativi di più di un milione di diplomati.

“Attilio Sica si è classificato nelle prime posizioni in Campania ed il 5 aprile sarà premiato durante l’evento che si terrà a Napoli e al quale saranno presenti tutti i poli scolastici della Regione – ha riferito la Preside del Polo Liceale di Teggiano, Maria D’Alessio – Un risultato eccellente che testimonia, ancora una volta, l’impegno degli studenti e dei docenti del ‘Leto’, luogo in cui la cultura si coniuga con le più attuali sfide del presente e che sa accogliere l’innovazione didattica come una risorsa per la formazione integrale di ciascun discente”.