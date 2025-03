Al giornalista Giammarco Menga, inviato di Quarto Grado, il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace.

Menga, 34 anni, originario dell’Aquila, ha ritirato il premio in seduta straordinaria nell’Auditorium comunale di Celle di Bulgheria dove per l’occasione ha presentato il suo ultimo libro sul caso di Saman Abbas.

A consegnare il riconoscimento, patrocinato dal Parlamento Europeo, dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Difesa, il presidente del Premio Vincenzo Rubano alla presenza del sindaco Gino Marotta e del Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania Francesco Rotondo.

Il giornalista è stato insignito del prestigioso riconoscimento “per il coraggio e la professionalità dimostrata nell’affrontare e raccontare storie estreme, garantendo un livello di inchiesta di altissimo spessore e di grande originalità. Per la costante attenzione alle problematiche sociali e per aver dato voce a persone che vivono in contesti difficili, spesso dimenticate dalle istituzioni e dall’opinione pubblica”.

“Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio e che significa tanto per me. Grazie al collega Vincenzo Rubano e all’associazione culturale Elaia per aver voluto gratificare il mio lavoro” ha affermato Menga.