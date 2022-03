GAL Vallo di Diano punta sulla formazione delle future generazioni. “Serre didattiche nelle scuole”

“Una nuova sostenibilità in agricoltura passa attraverso l’educazione e la formazione delle future generazioni.” Con queste premesse il GAL Vallo di Diano – La Città del IV paesaggio ha reso pubblico un nuovo avviso al fine di individuare alcuni istituti scolastici di scuole primarie, statali o equiparate del territorio che hanno voglia di raccogliere questa sfida.

L’avviso e il relativo progetto partono dalla concessione gratuita di serre didattiche destinate ai propri studenti che possono mettersi in gioco con le loro idee su come immaginano il futuro agricolo del Vallo di Diano. Le serre didattiche verranno concesse in comodato d’uso gratuito agli istituti scolastici del Vallo di Diano ritenuti ammissibili sulla base di alcuni requisiti previsti.

Alla base dell’idea c’è la volontà, da parte della Società e del suo CdA, di contribuire al rafforzamento dei principi della sostenibilità dell’agricoltura, del rispetto dell’ambiente, di tutela della biodiversità, ma anche dando nuovi input sull’educazione alimentare, sulla conoscenza del territorio, sul rispetto del cibo e la riduzione degli sprechi alimentari. Le scuole primarie, statali o equiparate dei 15 Comuni del Vallo di Diano possono presentare una proposta progettuale spiegando anche l’uso che intendono fare della serra didattica che dovrà essere collocata in un’area custodita dall’istituto scolastico.

Il progetto rientra nelle attività di cooperazione previste nella Strategia di Sviluppo Locale del GAL Vallo di Diano, PSR Campania 2014 – 2020.

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal dirigente scolastico ed accompagnata dalla relativa documentazione prevista dall’art. 4 del bando presente sul sito www.galvallodidiano.it e indirizzata entro il 18 marzo a: GAL VALLO DI DIANO “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l., Viale Certosa – 84034 Padula e spedita unicamente con tutti i documenti, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo galvallodidiano@pec.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.