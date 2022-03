Lesioni su un ponte della S.P.94 a Vietri di Potenza. I cittadini chiedono intervento della Provincia

Il rischio è un dissesto sulla sede stradale, una rottura dell’asfalto, una voragine o, nella peggiore delle ipotesi, il crollo della strada. E’ questa la preoccupazione di automobilisti e di alcuni cittadini di contrada Tranciera di Vietri di Potenza che hanno segnalato alcune importanti lesioni sulla struttura di un ponticello sottostante un tratto della Strada Provinciale 94, di competenza della Provincia di Potenza, a poche centinaia di metri dalla linea di confine con la Campania.

L’Ente Provincia è stato interpellato da alcuni cittadini che hanno segnalato agli uffici la problematica sin dalla scorsa estate. Ma al momento non ci sono stati interventi, se non un sopralluogo e la sistemazione di una barriera situata sul ponticello.

“Ci auguriamo presto – dicono alcuni residenti – un intervento di sistemazione perché è un’arteria strategica. Non si risolve chiudendo la strada, poiché è il collegamento principale tra Basilicata e Campania”.

Il ponte si trova lungo la Strada Provinciale 94, ex SS 94, a Vietri di Potenza. Si tratta della principale strada di collegamento tra Vietri di Potenza e lo svincolo di Buccino per l’A2 e per l’area industriale. E’ inoltre il collegamento principale tra il territorio lucano e il territorio del Tanagro, Alto e Medio Sele e il Vallo di Diano. Il ponte sembra essere di vecchia realizzazione, con la struttura in pietra che presenta una lesione importante.