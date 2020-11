Una giornata speciale è quella vissuta oggi a Roscigno.

Il Covid-19, infatti, non ha frenato il “SI” più importante di Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum Velia che si è sposato oggi con la sua Katharina nella piccola perla degli Alburni dove risiede da circa un mese.

Ad unirli in matrimonio è stato il sindaco Pino Palmieri. La cerimonia si è svolta nella Casa Comunale.

Zuchtriegel non ha mai nascosto la sua passione per Roscigno Vecchia e per il sito archeologico di Monte Pruno. Il 39enne archeologo tedesco, da anni in Italia, ricopre il ruolo di Direttore del Parco Archeologico di Paestum Velia dal 2015.

– Claudia Monaco –