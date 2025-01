Ladri in azione la scorsa notte a Capaccio in località Varolato, dove è stato messo a segno un furto in un’azienda agricola.

Una banda ha agito indisturbata introducendosi all’interno dell’attività, probabilmente dal retro, riuscendo a portare via attrezzature per la mungitura delle bufale, attrezzi agricoli tra cui un decespugliatore, un ingente quantitativo di latte e carburante. Hanno inoltre danneggiato l’impianto elettrico e rubato dei cavi in rame. Notevoli i danni causati alla struttura.

A fare l’amara scoperta, questa mattina, è stato il proprietario che ha trovato gli interni dell’azienda a soqquadro e notato l’ammanco non potendo far altro che allertare i Carabinieri ad intervenire sul posto.

Spetta ora ai militari della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella, indagare su quanto accaduto e cercare di dare un volto ai responsabili del furto.