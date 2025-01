Ladri la scorsa notte in un’abitazione situata nel centro cittadino di Capaccio, in via Italia.

Due ignoti, col volto coperto e armati di mazze di ferro, si sono introdotti nell’appartamento per compiere un furto, ma mentre stavano rovistando nelle camere sono stati sorpresi dal proprietario che li ha costretti a darsi alla fuga saltando da un balcone.

Nel tentativo di scappare, i ladri sono finiti nel piazzale di una ferramenta dove un dipendente ha cercato di fermarli. Da qui è nata una colluttazione tra i tre e ad avere la peggio è stato l’uomo del posto, rimasto ferito. I malviventi, invece, sono riusciti a scappare con il magro bottino di monili in oro recuperato in casa.

Per il malcapitato si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero preoccupanti.

Su quanto accaduto sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Giuseppe Colella, nel tentativo di risalire ai responsabili ed assicurarli alla giustizia. Saranno utili agli inquirenti anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.