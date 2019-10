Furto in un’abitazione nel centro storico di Campagna. Arrestato 22enne del posto

I Carabinieri della Stazione di Campagna, guidati dal Capitano della Compagnia di Eboli Luca Geminale, hanno arrestato un giovane pregiudicato del posto, il 22enne M.M., per un furto commesso in un’abitazione del centro storico.

Il giovane dopo aver forzato un lucchetto della porta di accesso di un deposito si è impossessato di macchine, utensili e attrezzi vari. Accortosi del furto, il proprietario stesso ha inseguito il 22enne e, dopo averlo fermato, è riuscito a farsi riconsegnare il materiale. Il ragazzo, realizzato che la vittima stava chiamando i Carabineiri, si è dato alla fuga a bordo di una bici ma i militari, tempestivamente intervenuti, lo hanno intercettato in una piazza non lontana, bloccandolo e arrestandolo.

Determinante si è rivelata, quindi, l’immediata segnalazione del cittadino che ha così permesso di assicurare alla Giustizia il giovane, che nelle ultime settimane aveva già compiuto furti simili in un’auto in sosta ed in altre abitazioni.

Dopo le formalità di rito il 22enne è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

– Paola Federico –