E’ stato uno spettacolo allo stato puro quello offerto dallo Sporting Sala Consilina al cospetto dello Spartak San Nicola, compagine casertana che si è presentata al Palazingaro, forte di 8 punti e il quarto posto, con due punti di ritardo dalla capolista.

Un confronto che non è stato mai in discussione tanta è stata la differenza di valori emersa nel corso dei 40’. La forza dirompente del team dei co-presidenti Antonio e Giuseppe Detta, presente alla sfida con l’intero gruppo dirigente, e guidati in panchina da Darci Foletto, non ha lasciato scampo alla giovane formazione di “Terra di lavoro”. Una gara che dopo soli 27 secondi ha preso la via giusta per lo Sporting, tanto è bastato allo scatenato Ferreira per battere l’estremo difensore Martucci e dare il via alla goleada. Per il forte laterale carioca è iniziato uno show personale: alla fine, nello score dei marcatori, la sua griffe risulta presente 4 volte. Stesso bottino ha fatto registrare il suo connazionale Bellaver con reti di pregevole fattura.

Un confronto che anche questa volta ha visto la solita imponente cornice di pubblico con gli ultrà a sostenere incessantemente la truppa in casacca biancorossa.

La gara è apparsa ai titoli di coda fin dal duplice fischio con cui le squadre sono rientrate negli spogliatoi per la prima frazione. Lo Sporting Sala Consilina ha chiuso il tempo sul 6-1 con la doppietta di Trezza e il gol di Vavà. Il parziale ha consentito al tecnico Foletto di effettuare una costante rotazione nei cambi, tanto che hanno avuto modo di mettersi in mostra e prendersi il gusto di entrare nella lista dei marcatori anche il giovane under Moccia, con una spettacolare marcatura, e l’esperto D’Alto, che ha siglato la rete che ha messo il punto esclamativo al match che si è concluso sul punteggio di 14-3.

Un risultato largo che consente alla squadra di Sala Consilina di portarsi a quota 13 e mantenere in tutta solitudine la leadership del principale torneo regionale di Futsal. Nel prossimo impegno i ragazzi di Foletto saranno impegnati sul campo di Scafati contro la Lu.Pe Pompei.

– Gerardo Lobosco –