Furto in spiaggia finito male per il ladro ieri mattina a Salerno nel tratto di arenile tra Pastena e Torrione.

Due turiste ungheresi sono state derubate dello zaino mentre facevano il bagno in mare. Ad agire due uomini che si sono avvicinati alla postazione dove le vittime avevano lasciato gli effetti personali per mettere a segno il loro colpo. Gli altri bagnanti presenti, notate le intenzioni dei due, si sono messi ad urlare e ad inseguire i ladri.

Nel frattempo hanno anche allertato il 112 e così in poco tempo sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Maggiore Antonio Corvino, che sono riusciti a bloccare la fuga di uno dei due ladri. Si tratta di un 28enne marocchino con precedenti che è stato arrestato per furto in flagranza.

Il complice è riuscito a fuggire, ma i militari dell’Arma stanno indagando per rintracciarlo.