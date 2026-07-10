Crollo all’interno dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Si è reso dunque necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno disposto la chiusura precauzionale di una parte del’Unità Operativa di Medicina Generale e della scala di emergenza.

L’area nel frattempo è stata messa in sicurezza per tutelare lavoratori sanitari e pazienti.

Sulla vicenda interviene la UIL FPL che si dice fortemente preoccupata per il disagio: “Auspichiamo un intervento rapido per la risoluzione del problema che riguarda l’intero ospedale di Battipaglia e invitiamo i responsabili a verificare con urgenza anche lo stato di salute delle altre strutture sanitarie del territorio”.