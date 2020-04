Furto al Centro Nautico di Eboli. Portati via pc e attrezzature per un valore di 15mila euro

Furto ad Eboli nel Centro Nautico di Campolongo.

Ignoti hanno agito nella notte facendo razzia di materiale. Hanno portato via 5 computer, il robot per la pulizia della piscina e la caldaia, per un valore totale di 15mila euro. Non soddisfatti del bottino i ladri hanno anche danneggiato parte dell’arredamento all’interno della struttura.

“Servono più controlli da parte delle Forze dell’Ordine – ha sottolineato il responsabile del Centro Roberto Polisetti -, anche perché non ci sono telecamere di sorveglianza e quelle del Comune purtroppo non funzionano“.

Non è la prima volta che il Centro Nautico è preso di mira dal ladri. In un’altra occasione, infatti, circa due mesi fa, ignoti si erano introdotti e avevano danneggiato la struttura per un ammontare di circa 20mila euro.

– Paola Federico –