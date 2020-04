Un omaggio al personale dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Salerno per il lavoro svolto in questo periodo di estrema emergenza sanitaria data dal diffondersi del Coronavirus. Lo hanno voluto rendere i Vigili del Fuoco del Distaccamento Provinciale di Salerno nel cortile del plesso ospedaliero di via San Leonardo.

La visita è avvenuta stamattina, alla presenza dei rappresentanti della Direzione Strategica del Ruggi.

I caschi rossi hanno voluto rendere omaggio con il suono delle loro sirene al lavoro di tutto il personale.

Al termine, il Commissario straordinario Vincenzo D’Amato ha ringraziato i Vigili del Fuoco donando il gagliardetto aziendale.

– Paola Federico –