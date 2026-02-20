Ladri in azione nella notte a Salerno.

Due persone a volto coperto, a bordo di una Jeep Renegade rubata, hanno prima preso di mira un caseificio nella Zona Industriale dove hanno forzato la porta d’ingresso, manomesso le telecamere e hanno portato via prosciutti, salami e la cassa automatica priva di denaro e poi hanno sfondato con l’auto la vetrina del bar di una stazione di servizio poco distante. Una volta dentro, sono riusciti a prendere circa 900 euro e alcuni pacchetti di sigarette.

I due sono stati intercettati dai Carabinieri, agli ordini del Maggiore Antonio Corvino, e ne è nato un inseguimento. Pare che i ladri, dopo aver abbandonato l’auto, siano fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce.

In un terreno sono state ritrovate anche altre due auto presumibilmente rubate, la cassa presa dal caseificio e gli alimenti.

L’auto e la roba all’interno sono state poste sotto sequestro. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio.