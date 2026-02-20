“Non mi riesco a concentrare!”.

Difficoltà di concentrazione, mente “annebbiata” e calo della memoria sono segnali sempre più frequenti. Non si tratta solo di stanchezza fisica, ma di un sovraccarico del sistema nervoso centrale.

I segnali più comuni sono:

– difficoltà a mantenere l’attenzione

– sensazione di testa piena

– affaticamento mentale dopo compiti semplici

– calo della memoria a breve termine

– irritabilità associata a stanchezza.

In questi casi possono essere utili integratori a base di vitamine del gruppo B, magnesio e altri nutrienti coinvolti nel supporto del sistema nervoso e delle funzioni cognitive.

Ginseng ed Eleuterococco, noti come adattogeni, agiscono in sinergia per contrastare la stanchezza mentale e migliorare la concentrazione.

Il Ginseng (Panax ginseng) migliora la resistenza allo stress, mentre l’Eleuterococco (o ginseng siberiano) supporta le funzioni cognitive e la lucidità, contrastando nebbia mentale e fatica cronica o transitoria.

In farmacia è possibile effettuare una valutazione del profilo di affaticamento mentale per orientare interventi personalizzati.

Rivolgiti al tuo farmacista di famiglia per una corretta valutazione dei sintomi e dell’integrazione più adatta.