Furgone in fiamme in via San Biagio a Teggiano. I Vigili del Fuoco domano il rogo

Paura nella tarda mattinata di oggi a Teggiano, in via San Biagio. Nei pressi delle case popolari, infatti, un furgone ha preso improvvisamente fuoco per cause in corso di accertamento.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo e sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma soltanto tanta paura per i residenti della zona.

– Chiara Di Miele –

Foto: Mario Capozzoli