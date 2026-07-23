Paura questa mattina a Sanza sulla Statale Bussentina per un incidente stradale che si è verificato in direzione Nord nei pressi dello svincolo.

Il conducente di un furgone Fiat Ducato ne ha perso il controllo per cause da accertare andando a sbattere contro il guardrail che ha letteralmente trafitto il veicolo. A bordo padre e figlia, un 58enne e una 24enne di Palinuro.

Ad avere la peggio è stata la ragazza che è rimasta incastrata nel furgone riportando ferite e fratture a causa del violento impatto. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina intervenuti per estrarre i feriti dall’abitacolo in quella che è stata una complessa operazione di soccorso. Poi i sanitari del 118 hanno provveduto al loro trasporto in ospedale.

Rilievi affidati alla Polizia Stradale che dovrà chiarire la dinamica dell’incidente.