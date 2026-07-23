L’Amministrazione comunale e il sindaco Michele Di Candia invitano la cittadinanza a partecipare al ricco cartellone di eventi estivi che animerà Teggiano dal 25 luglio al 30 agosto.

Musica, cultura, spettacoli e sport, momenti di socialità e iniziative dedicate alle famiglie accompagneranno anche quest’anno la nostra estate, valorizzando le diverse località del territorio e il centro storico, pronti ad accogliere turisti e visitatori.

Si parte questo fine settimana con il Diano Agri Festival, in programma il 25 e il 26 luglio in località Cannicelle a Prato Perillo. A seguire, il 30 e 31 luglio, spazio a Piedimonte in Festa, con appuntamenti serali a partire dalle ore 20.

Il calendario proseguirà poi con numerosi eventi che trasformeranno Teggiano in un grande palcoscenico di incontro, cultura e spettacolo, offrendo occasioni di partecipazione e condivisione per tutta la comunità.

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme l’estate teggianese!”, è l’invito del sindaco Di Candia e dell’Amministrazione comunale.