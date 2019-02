Si è svolto questa mattina l’incontro con Regione, Provincia di Potenza e il Comitato dei cittadini sul post-frana di Pianomenta, a Lauria.

Nel corso della manifestazione, a cui hanno partecipato anche gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, è stato illustrato quanto si sta mettendo in campo per rispettare la tempistica di approvazione definitiva del progetto, affidamento e posa in opera della barriera para-massi.