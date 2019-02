Forum dei Giovani. Il Coordinamento Provinciale incontra il Presidente Michele Strianese

Non si fermano i lavori del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, quale organismo di rappresentanza e di raccordo dei Forum dei Giovani comunali attivi nella provincia di Salerno, i cui membri sono stati ricevuti dal Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.

Nel corso dell’incontro, Giuseppe Rienzo, Presidente del Coordinamento Provinciale, ed i consiglieri del Direttivo, membri dell’Ufficio di Segreteria, Vincenzo P. Sellitto, Francesco Barbarito e Sara C. Santoriello si sono confrontati con Strianese per dare continuità al dialogo tra le due entità, consolidato negli anni, in materia di politiche giovanili.

Tra i progetti attualmente in campo c’è l’organizzazione di una serie di incontri distrettuali e di macroarea, sulla base della suddivisione che già da qualche anno caratterizza la struttura del Coordinamento Provinciale (Nord – Centro – Sud), in cui sarà possibile creare una connessione tra la realtà provinciale e quella locale. I membri del Consiglio Direttivo si sono resi disponibili per poter incontrare i territori e per raccogliere le istanze promosse. Sul finire del mandato il Coordinamento Provinciale sottolinea con fermezza che non si può prescindere dalle esperienze comunali.

Proprio a partire da questa consapevolezza ha deciso di rilanciare l’iniziativa “Voce ai Territori”, dando spazio agli eventi e alle attività promosse nei singoli Forum Comunali attraverso la sua pagina Facebook, per diffondere la cultura del Forum e le buone pratiche della provincia salernitana.

– Chiara Di Miele –