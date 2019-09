I lavori del primo lotto della Fondovalle Calore proseguono e sono in fase di ultimazione.

“In questi giorni – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – è stato messo in opera il primo strato, riciclato a freddo, del pacchetto stradale. A seguire saranno realizzati i giunti sui viadotti, i cordoli e le cunette laterali al nastro stradale. Si ultimerà il tutto con la realizzazione dei due strati, cioè binder e tappetino, di completamento del pacchetto stradale. In merito alla tempistica, se non insorgono intoppi, e se le condizioni climatiche continuano ad assisterci, stimiamo che in circa 60 giorni potremmo terminare il tutto. Ovvero si potrebbe chiudere tutto per fine ottobre“.

Strianese specifica che quella della “Fondovalle Calore è una grande opera per la quale ci siamo impegnati a finanziare anche il secondo lotto, altri 6 km circa, per 24 milioni di euro, insieme alla Regione Campania, in particolare insieme al suo Presidente Vincenzo De Luca. Poi insieme agli Amministratori locali verranno decisi i tracciati per la definizione del progetto esecutivo. I lavori sono coordinati e diretti dal Settore Viabilità e Trasporti della Provincia, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. La Provincia di Salerno è presente sui territori e, insieme alla Regione Campania, ci muoviamo in sinergia per la nostra bellissima provincia“.

– Chiara Di Miele –