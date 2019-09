Calcio a 5. Il 7 settembre conferenza di presentazione dello Sporting Sala Consilina nella sede DFL

Ad una settimana dall’inizio del campionato di Serie C1, lo Sporting Sala Consilina alza il velo su squadra e società e si presenta alla stampa, ai tifosi e ai partner che l’affiancheranno in questa stagione 2019/20.

Sabato 7 settembre avrà due momenti di rilievo: nella mattinata a partire dalle ore 10 presso la sede del DLF Lamura (tra l’altro main sponsor) ci sarà la presentazione delle aziende che hanno inteso sostenere il progetto Sporting Sala Consilina in questo campionato di serie C1 di Calcio a 5.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 17, si passa alla parte sportiva con un test match in programma al Palazingaro dove la squadra guidata in panchina dal tecnico Foletto affronterà in amichevole lo Sporting Valdiano .

Sarà l’occasione per i tifosi nero verdi per conoscere da vicino i nuovi e vecchi beniamini.

– Chiara Di Miele –