Fondo assistenza alunni disabili. Alla Regione Basilicata circa 800mila euro

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è stato ripartito il fondo dell’anno 2018 relativo alle spese per l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale: alla Basilicata vanno 782.915,54 euro di cui 549.088,87 euro alla Provincia di Potenza e 233.826,66 euro alla Provincia di Matera.

Assegnato alle Regioni a statuto ordinario, lo stanziamento viene poi attribuito alle Province e alle Città metropolitane che esercitano concretamente specifiche funzioni per andare incontro alle esigenze dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie, incluso il trasporto da casa a scuola per gli alunni delle scuole superiori.

Il contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, è stato ripartito nella misura dell’80% in proporzione alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell’anno scolastico 2017/2018, e del 20% in proporzione alla spesa media storica sostenuta dalle Province nel triennio 2012-2014.

– Paola Federico –