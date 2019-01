Fondi europei. Promossa la Regione Campania, raggiunti e superati tutti i target di spesa

Il 2018 della Regione Campania si è chiuso con un altro impegno rispettato: raggiunti e superati tutti i target di spesa previsti dal Por Campania 2014/2020. Attraverso un intenso lavoro degli uffici delle Direzioni Generali e della Programmazione Unitaria, coadiuvati dalle strutture dell’assistenza tecnica, la Regione Campania ha raggiunto tutti gli obiettivi di certificazione della spesa fissati dalla Commissione Europea con scadenza allo scorso 31 dicembre, in relazione a tutti i fondi europei 2014-20 (FESR – fondo europeo di sviluppo regionale, FSE – fondo sociale europeo e PSR – Programma di sviluppo rurale).

Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), i target erano già stati raggiunti e superati fin dal mese di settembre-ottobre (FSE 141 milioni – PSR 389 milioni), mentre l’obiettivo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è stato centrato nell’ultima decade di dicembre. L’andamento della certificazione della spesa è stato condizionato dal ritardo di circa due anni con cui questo programma è partito. Per il POR FESR 2014/2020 al 31/12/2018 era stato fissato un target di 649 milioni di euro. La Regione Campania ha raggiunto i 651 milioni di euro di spesa certificata, evitando così il disimpegno automatico (la perdita) delle risorse. Questo obiettivo è stato garantito attraverso le sinergie e le azioni messe in campo dall’amministrazione regionale, che hanno portato progressivamente all’eliminazione di tutte le criticità passate.

L’intenso lavoro messo in campo ha prodotto spese relative ad operazioni rientranti nei seguenti ambiti tematici:

Ricerca e Innovazione : 59,1 milioni

: 59,1 milioni ICT e Agenda Digitale : 23,2 milioni

: 23,2 milioni Competitività del sistema produttivo : 39,7 milioni

: 39,7 milioni Energia sostenibile: 105,9 milioni

105,9 milioni Prevenzione dei rischi naturali e antropici: 63,2 milioni

63,2 milioni Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale: 238,6 milioni

238,6 milioni Trasporti: 54,3 milioni

54,3 milioni Inclusione Sociale: 18,4 milioni

18,4 milioni Infrastrutture per il sistema regionale dell’istruzione: 32,1 milioni

Il risultato, a cui vanno aggiunti i fondi della certificazione per il rafforzamento amministrativo-assistenza tecnica, è stato ottenuto senza ricorrere alla riserva, quantificata in circa 100-130 milioni, costituita dagli interventi programmati sul POR FESR 2014-2020 ed interessati daeffetti cosiddetti sospensivi. In pratica, la Regione Campania si è attenuta pianamente alle indicazioni della Commissione europea e allo spirito della Politica di Coesione senza ricorrere a meccanismi contabili. In tutto sono stati utilizzati, tra FESR, FSE e PSR, circa 1.180 milioni di euro.

– Chiara Di Miele –