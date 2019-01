Al via oggi in Basilicata i saldi invernali. È la prima regione italiana

È tempo di saldi in Basilicata, la prima tra le regioni italiane ad avviare la stagione degli sconti invernali. Già a partire da oggi e fino all’1 marzo sarà possibile trovare merce in saldo.

Secondo le stime realizzate dall’Ufficio Studi Confcommercio, gli sconti invernali interessano oltre 15 milioni di famiglie e muovono in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 325 euro, circa 140 euro a testa che verranno spesi in abbigliamento, calzature ed accessori.

Confcommercio ha poi reso noto alcuni suggerimenti per il corretto acquisto della merce in saldo. In particolare, la possibilità di effettuare dei cambi degli articoli acquistati con gli sconti rientra nella discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme alle normative in materia. In ogni caso il compratore deve denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla scoperta del difetto. Allo stesso modo il negoziante può decidere se far provare o meno gli articoli, è tenuto invece ad accettare i pagamenti mediante carta di credito.

La merce che viene proposta in saldo deve avere carattere stagionale o di moda, ma è possibile anche mettere in vendita dei capi di precedenti stagioni. Infine il negoziante è tenuto ad indicare il prezzo normale di vendita, quello finale e lo sconto.

Un’occasione dunque di risparmio per i consumatori ma anche di un incremento delle vendite per le imprese.

– Miriam Mangieri –