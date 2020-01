Fino al 31 gennaio imperdibili promozioni alla Cosilinauto su Jeep Compass Night Eagle e Giulietta

Un’imperdibile promozione alla Concessionaria Cosilinauto, nelle sedi di Sala Consilina e Potenza, su Jeep Compass Night Eagle, il SUV compatto dal fascino e dal forte temperamento che si fondono con la notte.

Fino al 31 gennaio è tua a 25.500 euro a tasso zero.

La nuova Jeep Compass Night Eagle si distingue per funzionalità e dettagli che non passano inosservati. Una versione che combina tutte le caratteristiche della Compass con optional sorprendenti come le finiture Gloss Black e i cerchi da 18” Gloss Black che esaltano gli esterni per affrontare la notte con stile e comfort e lasciarsi affascinare dall’oscurità. Si distingue per uno stile audace e sofisticato. Il design elegante, aerodinamico degli esterni e le finiture straordinarie in Gloss Black su badge esterni, cerchi, griglia e fascia anteriore inferiore creano un look inconfondibile.

Da Cosilinauto tasso zero, inoltre, su tutta la gamma Compass e Renegade. Promozioni speciali anche su tutte le Alfa Romeo Giulietta in pronta consegna, fino al 31 gennaio, con il 41% di sconto a tasso zero.

Approfitta delle offerte targate Cosilinauto visitando la sede di via Fontanelle a Trinità di Sala Consilina e di via dell’Edilizia, 7 a Potenza.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –