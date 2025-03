Il derby Feldi Eboli – Sporting Sala Consilina non delude i tanti tifosi delle due squadre che si sono presentati al Pala Sele per assistere a questa sfida tra due team che, alla luce della classifica, sono protagonisti una per il vertice, l’altra per cercare di evitare di rimanere impigliata nelle sabbie mobili della zona playout.

Il derby si apre con il bel gesto da parte del club salese che concede la passerella d’onore alle “volpi” ebolitane fresche di conquista della Coppa Italia, messa in mostra all’ingresso della struttura.

La gara, debutto sulla panchina dei “draghi” salesi per Felipe Conde, inizia con una partenza sprint per i gialloverdi che vanno vicino alla rete in almeno due circostanze, ma dapprima Dalcin si oppone, poi è il palo a negare la rete del vantaggio ad Arillo. Non perdona invece la Feldi Eboli che alla prima occasione sblocca il risultato: Selucio su un calcio da fermo beffa Fiuza. Il Sala Consilina accusa il colpo e ne approfitta subito la squadra di casa che in meno di due minuti con Etzi firma il raddoppio.

I gialloverdi provano a reagire, la palla finisce sui piedi di Vassallo, ma l’argentino spreca la ghiotta occasione. E ancora una volta dalla possibile marcatura del team caro ai cugini Antonio e Giuseppe Detta va registrata la terza segnatura dei padroni di casa: il solito Etzi firma il 3-0 al minuto 16’39”. A questo punto il tecnico Conde gioca la carta del portiere di movimento e a soli 14 secondi dalla fine della prima frazione Calderolli, con la porta sguarnita, realizza la rete del 4-0 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

La ripresa parte con lo Sporting Sala Consilina deciso a rientrare e proponendo sempre il portiere di movimento. Dopo un minuto e mezzo con Stigliano accorcia le distanze, poi tocca ad Arillo griffare il 4-2 riaprendo i giochi. L’azione dei gialloverdi è avvolgente e la Feldi Eboli è costretta alla difensiva, tanto che i ragazzi di Antonelli hanno rimediato 5 falli, ma non il sesto che avrebbe dato il tiro libero ai valdianesi. Carducci e soci non demordono e a 11 secondi dal suono della sirena realizzano la rete del 4-3, troppo tardi per sperare in un clamoroso recupero.

La partita finisce con la vittoria della Feldi Eboli, ma in casa Sporting pur rientrando senza punti il clima appare cambiato e l’obiettivo salvezza sembra ampiamente alla portata. Si ritorna in campo martedì 1 aprile quando al Pala San Rufo arriva la Came Treviso, battuta in casa dall’Ecocity Genzano. I trevigiani precedono i “draghi” di 4 lunghezze. Per questa gara, il cui fischio d’inizio sarà alle ore 20:30, la società gialloverde per favorire il maggior afflusso di tifosi ha disposto l’ingresso gratuito.