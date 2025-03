In festa le comunità di Paterno e Brienza per i 100 anni della signora Savelina.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Paterno hanno portato gli auguri e l’abbraccio di tutta la comunità a nonna Savelina che, presso una residenza per anziani di Brienza, dove si trova ospite, ha festeggiato i 100 anni di età. Presente anche il Vicesindaco del Comune burgentino che ha fatto gli onori di casa.

“A nonna Savelina – ha fatto sottolineato l’Amministrazione comunale di Paterno – i complimenti per il raggiungimento di questo traguardo così importante e significativo. Un secolo di storie, di emozioni e di ricordi che rappresentano una ricchezza inestimabile. Nonna Savelina è un simbolo di forza, saggezza e amore: un dono prezioso per tutti. A lei i più cari ringraziamenti per l’esempio che ha rappresentato e che rappresenta, per i valori che continua a trasmettere con il suo sorriso e la sua straordinaria energia”.