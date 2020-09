Finanza agevolata. A Sant’Arsenio è operativo lo sportello dello Studio Viglione Libretti e della società Themis

“Per le crescenti esigenze e richieste pervenuteci dai clienti, con la professionalità di sempre, abbiamo raggiunto e predisposto nuovi livelli organizzativi nel nostro studio che ci permettono di offrire ulteriori ed innovativi servizi per l’accesso alla finanza agevolata e di interfacciarsi ed essere al fianco delle imprese che vogliano conoscere e partecipare alle varie gare ed appalti nel proprio settore di appartenenza“.

Dopo i positivi risultati raggiunti e le soddisfazioni avute già dal 2015 con la società Themis e dall’accompagno alle aziende per l’ottenimento delle provvidenze nel periodo del Covid, ora lo Studio Viglione Libretti di Sant’Arsenio è operativo per quanti vogliano avviare delle pratiche per l’ottenimento di finanza agevolata.

Con la Themis di Battipaglia, società con consolidata esperienza ultra decennale nel settore specifico della finanza agevolata, per gli interventi ed i positivi risultati raggiunti in relazione alle pratiche trattate per i finanziamenti a concedersi con gli interventi “Resto al sud”, bando ISI INAIL, crediti di imposta Por, Psr, è stato predisposto uno sportello fisso presso la struttura di Sant’Arsenio per la prima valutazione in ordine alle richieste di finanziamento, per poi essere da supporto nella predisposizione dei progetti da presentarsi agli Enti predisposti alla ricezione delle richieste ed alla loro istruttoria, alle valutazioni di operatività conseguenti alla concessione dei benefici per la realizzazione dell’investimento ammesso ed infine per ogni necessario supporto ai fini della rendicontazione periodica da presentare all’Ente erogatore.

La nuova realtà dei servizi offerti è il frutto di una storica e consolidata collaborazione per aver svolto, con spirito collaborativo e scambio di sinergie, un lavoro di gruppo intrapreso anni fa, appunto, tra la società “Themis”, nella persona del dottor Salvatore Caliò, e lo “Studio Viglione Libretti” nella persona del dottor Antonio Libretti.

“Presso la nostra struttura – fanno sapere dalla società Themis e dallo Studio Viglione Libretti – vi è uno staff di consulenti, afferenti a vari settori professionali, che è in grado di valutare ogni problematica al fine di superare al meglio ogni ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati“.

– redazione –