Vota Sì Day. Oggi a Padula il banchetto del M5S per promuovere il Sì al Referendum

Oggi dalle ore 9.00 alle 13.00 in Viale Certosa a Padula ci sarà un banchetto elettorale per promuovere il SI al Referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari.

La manifestazione è promossa dal M5S in tutta Italia e nel Vallo di Diano è stata organizzata dagli attivisti padulesi per divulgare la corretta informazione sulla legge costituzionale approvata e per contrastare la massiccia campagna mediatica in favore del NO che definiscono “fuorviante e pretestuosa, priva di qualsiasi fondata ragione“.

La manifestazione è stata patrocinata dall’onorevole Angelo Tofalo, Sottosegretario al Ministero della Difesa, che per impegni inderogabili istituzionali non potrà prendervi parte. Verranno distribuiti volantini al fine di diffondere le ragioni del taglio dei parlamentari.

“Tale riforma – afferma l’attivista Francesco Argento – non costituirà solo un semplice taglio del numero dei parlamentari, ma sarà la base per una profonda riorganizzazione dell’istituzione Parlamento, che gli conferirà più efficienza e maggior speditezza nell’attività legislativa. Inoltre è in itinere parlamentare la riforma della legge elettorale in senso proporzionale che oltre a ridisegnare i collegi elettorali, si prefigge lo scopo di dare, finalmente, rappresentanza agli elettori abolendo le liste bloccate che conferiscono potere assoluto ai capi partito. Si restituirà così agli elettori la possibilità di scegliere il proprio rappresentante“.

– Chiara Di Miele –