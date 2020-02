Fiamme in un’abitazione a Polla. Intervengono i Vigili del Fuoco

Paura nella serata di oggi a Polla a causa di un incendio sviluppatosi in un’abitazione.

Le fiamme sono divampate da una lavatrice posta in un bagno. Ad accorgersi dell’incendio i proprietari di casa che, dopo aver tempestivamente allertato i Vigili del Fuoco, hanno cercato di intervenire in prima persona per evitare che si propagasse in altre stanze.

All’arrivo dei caschi rossi del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal Caposquadra Eugenio Siena, le fiamme erano quasi interamente state domate e si è proceduto a terminare lo spegnimento e mettere in sicurezza l’abitazione.

– Paola Federico –