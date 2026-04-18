Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Pioppi, frazione del comune di Pollica, dove si è verificato un incendio.

Per cause da accertare, le fiamme hanno bruciato gli interni di un appartamento in ristrutturazione, probabilmente a causa di un cortocircuito.

I cittadini, che si sono accorti del fumo che fuoriusciva dalla struttura, hanno tempestivamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza l’intera struttura con non poca difficoltà a causa della presenza di una bombola di gas.

Presenti anche i Carabinieri per i dovuti accertamenti. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.