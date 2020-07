Feste patronali ed emergenza Covid. L’Arcidiocesi di Salerno ricorda i divieti imposti da Mons. Bellandi

Il tempo estivo solitamente coincide con le feste patronali in molte comunità parrocchiali dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Purtroppo l’estate 2020 è caratterizzata dall’emergenza pandemica da Covid-19 particolarmente grave e insidiosa.

“Si guardano con estremo compiacimento gli sforzi che sono stati fatti affinchè la diffusione del virus fosse contenuta e controllata. Proprio per questo non è il momento di abbassare la guardia nemmeno nell’Arcidiocesi e nelle sue realtà ecclesiali tutte – fa sapere il portavoce dell’Arcidiocesi, don Alfonso D’Alessio -. Anzi le nostre comunità sono chiamate ad essere di esempio nel rispetto di tutte quelle norme e regole utili al bene e alla salute di tutti“.

L’Arcivescovo S.E Mons. Andrea Bellandi, in comunione con quanto deciso dai Vescovi della Conferenza Episcopale Campana, ha stabilito lo scorso mese di giugno che “per tutto l’anno solare 2020 le feste patronali non potranno essere celebrate nelle consuete modalità. Non vi saranno processioni, fiaccolate, trasferimenti di simulacri sacri (anche senza la partecipazione dei fedeli), sagre, concerti e altre iniziative che prevedono assembramenti di persone”.

La Curia Arcivescovile non rilascerà alcuna autorizzazione previa, utile e necessaria alle Autorità pubbliche e alle Amministrazioni civili per l’organizzazione e la sicurezza di tali eventi.

“L’indubbio sacrificio imposto dalla circostanza dell’ora presente, che non consente nessuna fantasiosa deroga, sarà certamente ricompensato dal Signore che non cessa di leggere la bellezza della fede del Suo Popolo” concludono.

– Chiara Di Miele –