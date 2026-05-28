Festa della Repubblica. Il 2 giugno la Provincia di Salerno apre al pubblico alcuni siti culturali
In occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana la Provincia di Salerno ha programmato l’apertura straordinaria dei siti culturali di sua competenza.
In questo modo i turisti e i cittadini che vorranno trascorrere un giorno di festa all’insegna della cultura potranno fare accesso ad una serie di infrastrutture museali del salernitano.
Martedì 2 giugno saranno aperti al pubblico il Castello Arechi e la Pinacoteca Provinciale di Salerno dalle 9.00 alle 17.00.
Nel Vallo di Diano resterà aperto il Museo della Lucania Occidentale di Padula dalle 9.00 alle 14.00.