Dalla Regione Campania contributo per le parrucche destinate a pazienti oncologiche e affette da alopecia androgenetica
Questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia si è riunita la Giunta regionale della Campania.
Tra i principali provvedimenti adottati, suddivisi per aree tematiche, spicca un contributo parrucche: programmati, infatti, 150mila euro per il 2026 (LR 18/2022). Da quest’anno il beneficio è esteso anche alle donne affette da alopecia androgenetica, oltre che alle pazienti oncologiche sottoposte a chemioterapia.
Contrasto, poi, alla povertà: programmati 500mila euro (LR 5/2015) per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone indigenti o in condizione di grave disagio sociale.
Nell’ambito della medicina territoriale sono state attivate 38 nuove Case di Comunità, per un totale raggiunto di 98 e 6 ulteriori Ospedali di Comunità, per un totale di 13.
Per il Ciclo dei rifiuti è stato aggiornato il Piano Regionale con l’individuazione degli impianti “minimi” e “intermedi”. Tra le modifiche approvate, l’eliminazione dei siti di Sassinoro, Salerno ed Eboli.
Per la qualità dell’aria è stato approvato lo schema di Accordo integrativo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il rafforzamento delle misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria in Campania. Previsto un finanziamento ministeriale di 25 milioni di euro per ridurre le emissioni nei territori oggetto di infrazione europea attraverso attività di ricerca con le università, monitoraggio avanzato, mobilità sostenibile, incentivi per riscaldamenti e forni a legna a basse emissioni, campagne di sensibilizzazione.
Infine, la Giunta ha approvato importanti variazioni finanziarie al Bilancio gestionale 2026-2028, tra cui:
- 165,8 milioni di euro di risorse nazionali per l’aggiornamento del Piano Attuativo Regionale del Programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori
- 123 milioni di euro del FSE+ 2021-2027 destinati all’integrazione del sistema delle borse di studio già programmate per studenti meritevoli e meno abbienti, nonché per gli studenti palestinesi
- 52,7 milioni di euro del PR FESR 2021-2027 per misure di sostegno alle imprese e attrazione di investimenti
- 33 milioni di euro del PNRR per il rinnovo della flotta ferroviaria regionale con treni a combustibile pulito;
- 34,9 milioni di euro del PR FESR 2021-2027 per l’innovazione digitale in sanità, con interventi sulle Centrali Operative Territoriali e sul Numero Unico Campania.