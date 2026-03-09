Femminicidio Anna Borsa a Pontecagnano. Al via il processo in Appello, chiesta perizia psichiatrica per l’assassino
Ha preso il via alla Corte d’Assise d’Appello del Tribunale di Salerno il processo di secondo grado per il femminicidio di Anna Borsa, la giovane di Pontecagnano uccisa il 1° marzo 2022 dal suo ex fidanzato Alfredo Erra mentre lavorava in un salone di parrucchiere.
L’uomo è stato condannato all’ergastolo dai giudici del primo grado lo scorso anno, accusato di un delitto che nella sentenza è stato definito “lucido e premeditato, maturato al termine di una relazione segnata da tensioni e persecuzioni“.
I legali che difendono Erra hanno presentato ricorso in Appello puntando sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del drammatico femminicidio e chiedendo una nuova perizia psichiatrica.
Nei prossimi giorni i giudici dovranno decidere in tal senso.
