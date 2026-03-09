Ha preso il via alla Corte d’Assise d’Appello del Tribunale di Salerno il processo di secondo grado per il femminicidio di Anna Borsa, la giovane di Pontecagnano uccisa il 1° marzo 2022 dal suo ex fidanzato Alfredo Erra mentre lavorava in un salone di parrucchiere.

L’uomo è stato condannato all’ergastolo dai giudici del primo grado lo scorso anno, accusato di un delitto che nella sentenza è stato definito “lucido e premeditato, maturato al termine di una relazione segnata da tensioni e persecuzioni“.

I legali che difendono Erra hanno presentato ricorso in Appello puntando sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del drammatico femminicidio e chiedendo una nuova perizia psichiatrica.

Nei prossimi giorni i giudici dovranno decidere in tal senso.

