Dall’11 maggio fino al 17 maggio, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale della Campania è consentita la ripresa dei mercati, limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari.

Con la stessa ordinanza regionale, inoltre, è consentito svolgere attività sportiva individuale dalle ore 5.30 alle ore 8.30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi (in quest’ultimo caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali). E’ consentito svolgere attività sportiva individuale senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l’attività in caso di presenza o di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.

E’ obbligatoria comunque la distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente, così come è obbligatorio l’uso della mascherina per le attività per le quali sia compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con sè e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.

– Chiara Di Miele –