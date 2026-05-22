“Dottore, è come se avessi la testa piena di nebbia.”

Quando una persona mi dice questa frase al banco, quasi sempre lo fa cercando le parole giuste. Perché la sensazione di testa ovattata è difficile da spiegare. Non è un vero mal di testa, non è vertigine, non è stanchezza pura. È qualcosa di più sottile. Una sensazione continua di mente rallentata, concentrazione ridotta, difficoltà a essere lucidi come prima.

Ed è uno dei disturbi più frequenti nelle persone che lavorano mentalmente tutto il giorno. Era un uomo di 44 anni, impiegato tecnico, otto-dieci ore davanti al computer, telefonate continue,responsabilità e poca pausa reale. Mi disse una frase che sento spesso: “La mattina parto bene, poi verso metà giornata mi sento come scollegato.” Non era sonno. Non era mancanza di volontà. Era proprio la sensazione di avere il cervello meno reattivo, meno presente.

La cosa interessante è che molte persone convivono con questo stato per mesi pensando che sia normale. “Sto lavorando tanto”, “E’ stress”, “Succede a tutti”. Ma il punto non è che succeda spesso. Il punto è capire cosa sta cercando di dirti il corpo quando la mente non riesce più a mantenere lucidità durante la giornata.

Il primo errore che vedo fare quasi sempre è cercare una soluzione immediata per “spingere” il cervello. Più caffè, più zuccheri, più stimolanti. Alcuni arrivano a bere caffè continuamente pur di sentirsi attivi. Il problema è che così si forza ancora di più un sistema già sotto pressione.

Per capire davvero questa sensazione bisogna partire da un concetto semplice: il cervello non lavora separato dal resto del corpo. Lavora in relazione continua con energia, sistema nervoso, digestione, sonno e stato infiammatorio generale. Quando uno di questi sistemi perde equilibrio, la mente inizia a rallentare.

Quell’uomo aveva giornate completamente mentali. Poca attività fisica, pasti veloci, sonno leggero e soprattutto nessun vero momento di recupero. Apparentemente continuava a funzionare, ma il suo sistema nervoso era costantemente acceso.

E qui succede qualcosa di molto importante. Quando il cervello resta troppo tempo in stato di attivazione continua, inizia a consumare energia in modo inefficiente. Il sistema nervoso diventa meno stabile, aumenta la tensione interna e la lucidità mentale si abbassa. È come se il cervello iniziasse lentamente a “difendersi” rallentando alcune funzioni.

Molte persone descrivono questa condizione sempre nello stesso modo: testa pesante, mente annebbiata, difficoltà a concentrarsi, fatica a ricordare, sensazione di essere presenti a metà. Ed è interessante perché spesso gli esami sono normali. Questo porta molte persone a sentirsi ancora più confuse: “Se va tutto bene, perché mi sento così?”

Perché il problema non è sempre una malattia evidente. A volte è un sistema che ha perso capacità di recupero.

C’è poi un altro elemento che vedo continuamente collegato a questa sensazione: la digestione. Quell’uomo mi raccontò che dopo pranzo la testa peggiorava ancora di più. Ed è molto comune. Quando il sistema digestivo lavora male o lentamente, il corpo utilizza molta energia per gestire il pasto e aumenta la sensazione di rallentamento mentale. Inoltre, quando alimentazione, stress e infiammazione di basso grado si sommano, anche il cervello ne risente.

È qui che molte persone iniziano un circolo sbagliato. Dormono peggio, recuperano meno, mangiano velocemente, aumentano il caffè e si sentono sempre più stanchi mentalmente. Ma il problema non è “mancanza di forza”. È un sistema nervoso che non riesce più a lavorare in equilibrio. In questi casi bisogna lavorare con logica. Non serve soltanto stimolare. Bisogna aiutare il cervello a recuperare efficienza. Alcuni nutrienti specifici possono sostenere il metabolismo energetico cerebrale e aiutare il sistema nervoso a lavorare meglio senza forzarlo. In alcune persone il magnesio aiuta a ridurre quella tensione continua che consuma energia mentale durante tutta la giornata. In altre può essere utile lavorare con adattogeni che migliorano la risposta allo stress senza creare iperstimolazione.

Anche il sonno ha un ruolo enorme. Perché il cervello non si rigenera mentre lavori, si rigenera mentre recuperi. E chi vive sempre in stato di allerta spesso dorme senza recuperare davvero.

Quel paziente non ha risolto bevendo più caffè. Ha iniziato a capire come stava vivendo. Ha migliorato il recupero, ha sostenuto il sistema nervoso nel modo corretto e soprattutto ha smesso di ignorare i segnali del corpo. Dopo qualche settimana mi disse una frase molto chiara: “È come se avessi di nuovo la testa libera.”

Ed è qui il punto più importante. La sensazione di testa ovattata non è pigrizia, non è mancanza di volontà e non è sempre “solo stress”. È spesso il segnale di un sistema nervoso che sta chiedendo equilibrio, recupero e sostegno.

Il mio consiglio da farmacista di famiglia è semplice: se durante la giornata senti la mente rallentare, fai fatica a restare lucido e vivi con quella sensazione continua di nebbia mentale, non considerarlo normale. Passa in farmacia.

Non per cercare l’ennesimo stimolante, ma per capire come sta lavorando davvero il tuo sistema nervoso, quanto stai recuperando e quale equilibrio il tuo corpo sta cercando di ritrovare. Perché è lì che si costruisce la soluzione vera.