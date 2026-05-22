Auto e moto si scontrano sulla Statale 18 a Pontecagnano. Motociclista finisce in ospedale
Uno scontro tra auto e moto si è verificato oggi pomeriggio a Pontecagnano sulla Statale 18, precisamente in via Amerigo Vespucci.
Dopo l’impatto, la cui dinamica sarà chiarita in seguito ai rilievi delle Forze dell’Ordine, il motociclista è caduto sull’asfalto riportando una serie di ferite.
La Centrale del 118 ha attivato sul posto un’ambulanza della VOPI. I sanitari dopo aver immobilizzato l’uomo lo hanno trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno.