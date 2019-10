A volte può capitare che l’intestino non riesca a svolgere correttamente i suoi compiti perché sottoposto a stress, infiammazioni o alterazioni della sua funzionalità, come ad esempio nel caso della sindrome del colon irritabile (IBS). Il colon irritabile è un disturbo che interessa circa il 10-15% della popolazione e chi ne soffre si trova spesso a fare i conti con dolori addominali, gonfiore, diarrea, stipsi e spossatezza.

Il disturbo presenta spesso un andamento cronico e ricorrente con fasi acute intervallate da periodi di normalità. I sintomi caratteristici del colon irritabile sono il dolore addominale, che si allevia dopo l’evacuazione di feci o gas, stipsi, diarrea, presenza di muco bianco giallastro nelle feci, meteorismo, nausea, borborigmi, gonfiore addominale e cattiva digestione. Questi sintomi possono cambiare nel corso del tempo, essere più intensi in certi periodi o sparire del tutto in altri.

A tutt’oggi le cause che sono alla base dell’insorgenza della sindrome del colon irritabile non sono note. Di contro si è scoperto che i fattori che scatenano la sintomatologia sono diversi, come il consumo di particolari cibi, le disbiosi intestinali, il ciclo mestruale o situazioni particolarmente stressanti che in soggetti predisposti attivano l’irritazione e l’alterazione della funzionalità intestinale.

Di conseguenza anche la terapia è complessa, e quella tradizionale è prevalentemente sintomatologica. Ovviamente è molto importante una giusta alimentazione. Chi soffre di irritazione intestinale dovrebbe comunque evitare il più possibile tutti quegli alimenti che possono provocare gonfiore e produzione di gas, come ad esempio fagioli, broccoli, cavoli, cipolle e uva passa, cibi fritti e troppo grassi.

Anche in questo caso l’omeopatia può essere di grande aiuto, ad esempio con l’impiego combinato di alcuni preparati omotossicologici complessi.

Nux Vomica Homaccord Heel è un medicinale omeopatico indicato per disturbi alimentari caratterizzati da sintomi quali tensione dolorosa allo stomaco, dolori crampiformi, bruciori, vomito e nausea, cefalee, stipsi con stimoli frequenti ma inefficaci.

Ad esso si può abbinare Ignatia-Homaccord, un rimedio omeopatico indicato in caso di umore iperestesia, spasmi muscolari e squilibri neurovegetativi. Per completare l’azione terapeutica si associa ancora Guna Cuprum-Heel, medicinale omeopatico utile in caso di spasmi dolorosi o coliche a livello di stomaco, intestino e vie urinarie. Questo preparato ha efficaci proprietà miorilassanti e antispastiche: interferisce infatti con le funzioni della muscolatura liscia e striata.

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria