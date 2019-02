Le emorroidi rappresentano un disturbo molto fastidioso che affligge quasi il 40% degli italiani.

Sono normali dilatazioni di vasi sanguigni arteriosi e venosi che gonfiandosi e sgonfiandosi hanno la funzione di chiudere completamente il canale anale. Uno dei primi sintomi è il sanguinamento rettale non doloroso e il persistente prurito. Il dolore si verifica solamente in caso di lesione dolorosa o di una infiammazione.

La causa principale della malattia è la stitichezza. Il primo rimedio naturale per combattere la stitichezza è bere molta acqua e aumentare l’apporto di alimenti ricchi di fibre.

Una professione sedentaria che obbliga a stare seduti per molto tempo e una ridotta attività fisica favoriscono la malattia emorroidaria. Un altro rimedio naturale contro i disturbi delle emorroidi consiste, dunque, nel praticare una costante e regolare attività fisica, adeguata al proprio stato di salute.

L’aloe vera ha qualità antinfiammatorie e cicatrizzanti e può costituire un valido aiuto per trattare i disturbi delle emorroidi sia per uso topico sia per uso interno. Il gel di aloe vera calma l’infiammazione, dà sollievo in caso di prurito e dolore e favorisce la riparazione delle pelle danneggiata. Agisce, infine, sulla circolazione. Il succo di aloe vera aiuta ad ammorbidire le feci e favorisce l’evacuazione.

Alcune erbe e piante officinali come centella, ippocastano e vite rossa costituiscono validi rimedi naturali e agiscono sul sistema circolatorio svolgendo azione antinfiammatoria, astringente e vasoprotettiva.

La calendula applicata sulla parte interessata può essere un valido aiuto per via delle sue proprietà antinfiammatorie ed emollienti. Infine occorre ricordare i rimedi Aescuus hippocastanum, Arnica e Collinsonia che sono tra gli omeopatici più efficaci per la cura delle emorroidi. Per questi è necessario il consiglio di un esperto farmacista.

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria