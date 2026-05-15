“Dottore, a volte mi sento mancare le forze all’improvviso”.

Quando una donna mi dice questa frase al banco, quasi sempre lo fa con una certa preoccupazione negli occhi. Perché la sensazione di debolezza improvvisa spaventa. Non è la semplice stanchezza di fine giornata. È quel momento in cui il corpo sembra spegnersi senza un motivo chiaro. Gambe molli, testa leggera, energia che crolla improvvisamente. E la cosa che crea ancora più ansia è che spesso arriva nei momenti più normali della giornata.

Era una donna di 47 anni, vita intensa, famiglia, lavoro, mille cose da gestire contemporaneamente. Apparentemente una persona forte, abituata a reggere ritmi alti. Ma da qualche mese aveva iniziato ad avere episodi strani. “Sto facendo le cose normalmente e all’improvviso mi sento vuota”. A volte succedeva a metà mattina, altre nel pomeriggio, altre ancora mentre era in giro a fare commissioni. Non era uno svenimento vero e proprio. Era una sensazione improvvisa di cedimento interno.

Ed è proprio questo che molte persone fanno fatica a spiegare. Perché spesso gli esami sono normali, la pressione magari è buona, eppure il corpo manda segnali chiari di affaticamento.

Il primo errore che vedo fare quasi sempre è pensare subito che il problema sia “mancanza di zuccheri” o “pressione bassa”. Certo, a volte possono esserci anche questi fattori, ma molto spesso la situazione è più complessa. Perché il corpo non perde energia all’improvviso senza motivo. Nella maggior parte dei casi è un sistema che da tempo sta lavorando oltre le sue reali capacità di recupero. Quella donna dormiva poco profondamente, mangiava velocemente e viveva in uno stato di tensione continua. Mi disse una frase che sento molto spesso: “È come se fossi sempre attiva, anche quando mi fermo” .

Ed è qui che bisogna capire una cosa fondamentale: il sistema nervoso non è fatto per restare acceso continuamente. Quando vivi per mesi o anni in stato di pressione costante, il corpo consuma energia in modo diverso. Il cervello resta in allerta, il sistema ormonale continua a lavorare ad alto ritmo e il recupero si riduce sempre di più. All’inizio il corpo regge. Poi iniziano i segnali. Molte donne descrivono questi momenti sempre nello stesso modo: debolezza improvvisa, sensazione di vuoto, testa leggera, gambe senza forza, bisogno improvviso di fermarsi. E spesso tutto questo peggiora nei periodi di stress o dopo settimane particolarmente intense.

Il corpo, quando è sotto pressione continua, altera anche la gestione energetica. Il cortisolo, che normalmente dovrebbe aiutarti ad affrontare la giornata in modo equilibrato, può diventare instabile. Alcune persone restano “attive” per ore e poi crollano improvvisamente. È come se il sistema nervoso consumasse tutta l’energia disponibile senza riuscire a rigenerarla davvero. C’è poi un altro aspetto che vedo molto spesso: la respirazione superficiale e la tensione continua. Molte persone vivono in una modalità di allerta costante senza rendersene conto. Muscoli contratti, mente sempre attiva, recupero incompleto. Tutto questo porta il corpo a uno stato di consumo energetico continuo. Il problema è che la maggior parte delle persone cerca di reagire nel modo sbagliato. Più caffè, più zuccheri, più stimolanti. Apparentemente aiutano per qualche minuto, ma poi il sistema crolla ancora di più. Perché non stanno ricostruendo energia. Stanno solo forzando un corpo già stanco.

In queste situazioni bisogna lavorare in modo diverso. Non serve “spingere” il corpo. Serve aiutarlo a recuperare stabilità. Alcuni nutrienti coinvolti nella produzione energetica cellulare possono essere molto utili quando il sistema è scarico da tempo. In alcune donne il magnesio aiuta a ridurre quella tensione continua che consuma energia senza che ce ne si accorga. In altre può essere utile lavorare con adattogeni che migliorano la risposta allo stress e aiutano il corpo a gestire meglio i momenti di pressione senza arrivare al crollo improvviso.

Anche il sonno ha un ruolo enorme. Perché il corpo non recupera semplicemente dormendo delle ore. Recupera quando il sistema nervoso riesce davvero a disattivarsi. E chi vive sempre “acceso” spesso non entra mai completamente in quella fase di recupero profondo.

Quella donna non aveva bisogno di diventare più forte. Aveva bisogno di smettere di consumarsi continuamente. Ha iniziato a lavorare sul recupero, sulla gestione della tensione interna e sul sostegno del sistema nervoso. Dopo qualche settimana mi disse una frase molto chiara: “Non ho più quei momenti in cui sento che il corpo mi molla”.

Ed è qui il messaggio più importante che voglio lasciarti. La debolezza improvvisa non è sempre fragilità. Molto spesso è un corpo che da troppo tempo sta spendendo più energia di quella che riesce a recuperare. E ignorare questi segnali significa continuare a consumare risorse senza ricostruirle davvero.

Il mio consiglio da farmacista di famiglia è semplice: se senti improvvisamente mancare le forze non limitarti a cercare qualcosa che ti “tiri su” per qualche ora. Passa in farmacia. Non per trovare uno stimolante momentaneo, ma per capire come sta lavorando davvero il tuo sistema nervoso, quanto il tuo corpo sta recuperando e perché la tua energia sta diventando così instabile. Perché è lì che si costruisce la soluzione vera.