Farmacia 3.0: digestione lenta, come trattarla? – a cura del dott. Alberto Di Muria
“Dopo pranzo mi sento pesante e non riesco a concentrarmi”.
Marco, impiegato, lamentava sonnolenza costante nel pomeriggio.
La digestione richiede energia. Se è lenta o inefficiente, il corpo concentra risorse sull’apparato digerente. Inoltre fermentazioni e infiammazione lieve possono influire sull’asse intestino-cervello.
Segnali frequenti:
- sonnolenza post-prandiale
- gonfiore
- difficoltà di concentrazione
- alito pesante
Nel suo caso abbiamo inserito:
- enzimi digestivi ai pasti principali
- probiotici mirati
- estratti amari (carciofo, genziana) per stimolare la funzione epatica
- zenzero per favorire lo svuotamento gastrico
Nel giro di un mese la lucidità mentale è migliorata insieme alla digestione. Un intestino efficiente sostiene anche la mente.
Se ti riconosci in questi segnali, vieni in farmacia.