Lettera aperta di Luigi Morello alla redazione

Oltre che essere un vostro assiduo lettore, sono un abitante del Vallo di Diano, svolgo il mio lavoro nel Vallo di Diano e, innanzitutto, sono diventato padre nel Vallo di Diano: in questa terra, bella e maledetta, sono cresciute le mie figlie.

Ad esse ho tentato di trasmettere dei valori partendo dall’assunto che l’insieme di essi sono alla base del buon vivere e necessari per una società sana: lo si riterrà strano ma tra i valori che ho tentato di trasmettere vi è “IL SILENZIO”!!!! Ho sempre detto loro che spesso tacere, pur avendo tante buone ragioni per fare l’esatto contrario, può essere occasione per essere apprezzati, a volte inspiegabilmente ammirati. Io stesso nella vita ho taciuto tante volte ma MAI quando qualcuno si è permesso presuntuosamente, in maniera diretta o indiretta, di arrogarsi la possibilità di esprimere giudizi sulle mie figlie, sulle loro sconfitte, sui loro successi personali e/o sulle loro scelte di vita: a volte, semmai con l’amaro in bocca, non l’ho concesso neanche a me stesso……figurarsi se posso permetterlo a qualche blasonato pensionato la cui mente è palesemente confusa dai fumi provenienti dalla muffa creatasi intorno alla sua raccapricciante convinzione di appartenere all’altolocata intellighenzia locale.

Le Lauree delle mie figlie, quelle da 110 e lode (e lo dico sommessamente), sono il frutto di sacrifici…la loro decisione di allontanarsi dal Vallo di Diano ha significato privazioni…..il loro sforzo quotidiano, a volte immane, per ambientarsi in nuove e sconosciute realtà, sociali e lavorative, ha quasi totalmente reciso il cordone ombelicale con la terra natìa: ma la devastante drammaticità di tutto ciò la può capire solo chi la vive a differenza di chi, non vivendola, non ha la matura capacità per sormontare l’ostacolo delle apparenze!!! Non tutti hanno avuto la fortuna, o forse la sfacciataggine, di approfittare di essere stato parte di un sistema grazie al quale figli e parenti, con vari escamotage, si è riusciti ad inserirli, chi qui e chi là, a km O: lo ha fatto, buon per lei e per i suoi cari, ma ora ha l’obbligo della decenza di tacere e ricordi che IL SILENZIO è un valore!!!!

Non tutti hanno avuto la fortuna, o forse la sfacciataggine, di approfittare di essere stati parte di un sistema grazie al quale si è ricevuto tanto ma al quale si è dovuto anche dare tanto (solitamente definito “tieccute e damme“): quel sistema, formato da “fumose menti pensanti“, che ha ridotto il Vallo di Diano in una terra dalla quale andar via specialmente quando blasonati pensionati continuano a occupare poltrone in commissioni ove vengono selezionati giovani laureati che vorrebbero rimanere ma pagano lo scotto di essere ripugnanti ai fumi provenienti dalla muffa!!!

E ripetendomi le dico: lo ha fatto e continui a farlo, buon per lei e per i suoi, ma ora ha l’obbligo della decenza di tacere….. e ricordi che IL SILENZIO è un valore!!!!

N.B.: Anticipo che non ci sarà, da parte mia, nessun seguito ad eventuali commenti.

– Luigi Morello, uno dei tanti genitori del Vallo di Diano –